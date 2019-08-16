未開季先收咧　玻璃人古辛斯玩死湖人

真大鑊呀！志切今季重振強隊本色，目標挑戰總冠軍嘅NBA老牌勁旅湖人，今日突然收到壞消息，就係上月簽入嘅重量級球星古辛斯，因為周一妳波時候，同隊友相撞，搞到左膝韌帶撕裂，宣布今季玩完！湖人如意算盤突然打亂晒，嚟緊喺球員交易上又要再作部署，「大帝」勒邦占士想重奪冠軍美夢，隨時又要再等！



湖人今季除咗簽入古辛斯，同時仲簽入「一眉中鋒」安東尼戴維斯，被譽為爭標熱門之一。可惜係佢哋周一喺拉斯維加斯訓練期間，古辛斯意外受傷，喺睇完醫生，證實係佢近18個月以來第3次嚴重膝傷，家陣究竟幾時做手術都未定到日子？



上月同湖人簽入一紙一年350萬美元合約嘅「表弟」，上季效力勇士大部份時間都係養傷，但到臨近季尾復出，為勇士打咗30場，直到第2場季後賽總決賽Game1又重創，先結束球季。古辛斯NBA生涯平均取得21.2分、10.9籃板，本來被視為湖人新季爭標重心，可惜依家一齊又要重頭計過，而「表弟」係咪可以再復出球壇都真係好難講。



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