恨生女恨到發燒　朗尼嫂飛去做試管B

朗尼重返英國的計劃已經成為傳媒焦點，早前他已經宣布與打比郡簽約，明年初以球員兼教練的身份加盟。這位英格蘭球星可以返家鄉發展，最開心一定係朗尼嫂麥露蓮，有消息仲話佢好想生個囡囡，專程飛到墨西哥搵人做試管嬰兒。



近幾年朗尼離鄉別井，做老婆當然要嫁雞隨雞，但搞到麥露蓮已經有思鄉病，睇嚟朗尼返英國，佢真係好開心，開心到要再生B，佢同朗尼已經生左四個仔，恨女恨到發燒，加上又見到碧咸嘅小七Cute到爆；英國《太陽報》就爆料，話麥露蓮早排飛到墨西哥請教試管嬰兒嘅事，希望可以生個囡囡，就完美了。



據悉，英國係禁止選擇BB性別嘅手術，聽聞整個手術費要8000英鎊。目前朗尼嫂嘅四個兒子，分別係10歲嘅Kai、6歲嘅Anthony、3歲嘅Joseph及1歲嘅Rooney仔，麥露蓮依家好努力為生囡囡，可能好快聽到佢嘅好消息了。







立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。