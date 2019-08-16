全球最貴身價3強係邊個？美斯都係梗頸4

咩話？史達寧貴過美斯？唔係講笑呀！根據一個由一間名為CIES足球觀察站嘅公司調查結果顯示，阿根廷球王美斯依家嘅身價，竟然係全球三甲不入，僅列第4。至於美斯死對頭C朗拿度仲陰功，竟然係20強之末，有冇搞錯呀？



根據呢份由CIES撰寫嘅報告，選出咗家陣全球最有價值球員20強，結果上季獲選為英國職業球員工會最佳年輕球員獎兼捧咗3個冠軍嘅曼城翼鋒史達寧，依家以2.07億鎊排第3，而美斯則只係以1.67億鎊，被拋離排第4。至於排喺個榜最前兩個，則分別係巴黎聖日耳門嘅基利安麥巴比，以及利物浦嘅穆罕默德沙拿。



此外，之前由巴塞隆拿過檔PSG，成為咗全球最貴身價球星嘅尼馬，今次身價竟然大跌至1.24億鎊，排名跌到落17。不過總好過只值1.18億排20位嘅C朗，睇嚟C朗真係要再努力啲，等呢間公司跌眼鏡。



排名 球員/球會 身價(鎊)

1 基利安麥巴比/巴黎聖日耳門 2.52億

2 穆罕默德沙拿/利物浦 2.19億

3 史達寧/曼城 2.07億

4 美斯/巴塞隆拿 1.67億

5 佐敦辛祖/多蒙特 1.59億

6 沙迪奧文尼/利物浦 1.57億

7 哈利卡尼/熱刺 1.55億

8 羅拔圖法明奴/利物浦 1.44億

9 基沙文/巴塞隆拿 1.43億

10 利萊辛尼/曼城 1.37億

11 貝拿度施華/曼城 1.36億

12 加比爾捷西斯/曼城 1.30億

13 阿歷山大阿諾特/利物浦 1.30億

14 菲臘比古天奴/巴塞隆拿 1.29億

15 盧卡古/國際米蘭 1.25億

16 保羅普巴/曼聯 1.25億

17 尼馬/巴黎聖日耳門 1.24億

18 拉舒福特/曼聯 1.23億

19 夏薩特/皇家馬德里 1.20億

20 基斯坦奴朗拿度/祖雲達斯 1.18億



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