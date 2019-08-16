港超聯　愉園球員會變晒好揪得嘅大隻佬？

新季將首度出戰港超聯的老牌球會愉園周五（16日）拉隊到銅鑼灣，與VO2健身及武術中心簽訂合作協議並進行訓練。



愉園體育會足球部總監潘文迪接受訪問時指，全因愉園體育會籃球部總監黃耀建「拉線」，才能促成是次合作。「迪Sir」透露愉園早前曾與另一家健身中心洽談，但思前想後，認為VO2為最佳選擇：「VO2除咗畀場地之餘，佢哋嘅教練都可以幫到我哋。我哋年輕球員多，雖然教練團會做基本嘅體能訓練，但係如果要將肌肉增強、力量加大、體能提升，我哋覺得需要再專業啲嘅人士去做，希望球員喺VO2嘅訓練下，可以大隻啲、體能同對抗性各方面都可以提升！」他又謂目前球衣心口贊助仍在商討中，而VO2健身及武術中心的商標則或會出現在手臂或背部。



另外，目前正隨愉園操練的夢想FC前鋒朱偉鈞亦有到VO2接受訓練，「迪Sir」表示球隊有意簽下朱偉鈞，惟現時仍需解決他與夢想FC的合約問題，「迪Sir」相信：「應該唔會太麻煩！」



早前香港足球總會公布了來季賽程，剛在友誼賽不敵香港U18的愉園首戰對手為去季「3冠王」傑志，「迪Sir」期望一眾年輕球員能向管理層證明自己多年來的努力，亦要做好心理準備面對觀眾。