【東體爭議】華拿：中超15年內追平歐洲水平

近年愈來愈多正值當打之年嘅歐洲頂級聯賽球員，去中超搵食，包括之前效力拜仁慕尼黑嘅德國前鋒辛度華拿。



呢位31歲前鋒今年1月由拜仁加盟中超球隊天津泰達，佢近日接受德國媒體《轉會市場》訪問時，話中超水平遠比想像中高，更預言只需要15年時間，中超就可以達到歐聯主流聯賽水平。



辛度華拿話：「中超有好多出色球員，例如卡拉斯高、荷西保連奴、咸錫、奧古士圖、馬斯真蘭奴、拿維斯等，中國足球同德國足球最大區別係比賽節奏，整體水平仍然同歐洲有距離，但已經比我之前想像中高好多。」



曾經以天價人工效力上海申花嘅前阿根廷國腳泰維斯講過，中國足球50年之內都冇競爭力，但辛度華拿就唔同意：「如果中國採取正確青訓方法，應該可以喺10至15年內達到歐洲水平，好多中國球員都擁有良好身體質素，只係欠缺基本訓練內容，佢哋目前行緊嘅方向都算正確，應該會愈來愈好。」



對於泰維斯自稱喺中超7個月生涯似度假，辛度華拿否認自己來中超養老：「講真你喺呢度生活、工作，賺好多錢，就應該尊重中國，如果泰維斯當年只係來度假，咁應該係佢嘅職業態度有問題。」



辛度華拿今季中超已經射入6球，天津泰達教練係德國人史泰歷克，有助佢迅速適應新環境。



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