香港隊　麥柏倫：今次選人經驗行先

香港代表隊將於9月出戰「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃」聯合外圍賽第二圈賽事，分別在2019年9月5日及10日迎戰柬埔寨及伊朗。足總周五（16日)公布公佈港隊23 人球員名單如下及訓練詳情。港隊主帥麥柏倫表示今次選人傾向經驗為先，但會繼續留意合適的球員，在之後的賽事作出調整。



對於今次選人，麥柏倫坦言有點難度，他說：「因為我哋無任何熱身賽嘅安排，我只係靠去睇各球隊嘅操練同熱身賽，再用自己嘅判斷去揀選球員。由於時間比較緊迫，所以今次選人會比之前對中華台北，側重較具經驗嘅球員。但我會喺球季開咗之後，留意各隊球員，有表現嘅、合適嘅，我都會喺之後搵佢哋幫手。」



香港隊將會喺首周港超聯完成後翌日，即9月2日(一)展開首課操練，3日(二)晨操後起程飛赴金邊，備戰5日(四)作客柬浦寨的首場賽事。



【香港隊決選名單】



守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬（傑志）、袁皓俊（理文）；



後衞：翟廷峯、馮慶燁（東方龍獅）、法圖斯（貴州恆豐）、羅素（河北華夏幸福）、

丹尼、艾里奧、唐建文（傑志）、徐宏傑（梅州客家）、梁諾恆（富力R&F）；



中場：李嘉耀、徐德帥（東方龍獅）、陳俊樂（廣州富力）、黃洋、鞠盈智（傑志）、

陳肇鈞（冠忠南區）、黃威；



前鋒：艾力士（大連一方）、辛祖、孫銘謙（和富大埔）、夏志明（冠忠南區）