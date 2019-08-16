西甲世代之爭！19歲新人王衝擊霸權

新一季西甲將於周六(17日)凌晨開鑼，三大班霸巴塞、皇馬、馬體會都大開水喉增兵，急需重建嘅皇馬豪花3.06億歐元買人，成為支出最多嘅球會。



不過，講到轉會策略，馬體會更勝一籌，以1.2億歐元出售基沙文畀巴塞後，再以1.27億歐元收購「新C朗」祖奧菲歷斯。



呢位19歲新星喺季前熱身賽，表現光芒四射，顯現新世代球王潛力，將挑戰美斯、蘇亞雷斯、基沙文、夏薩特等已成名球星，爭做西甲新主角。



皇馬經過上季災難性球季後，今夏已動用3.06億歐元增兵，包括用1億歐元簽入車路士中場夏薩特，有意用佢擔當「後C朗時代」新大哥。



不過，呢位比利時國腳似乎雷聲大、雨點小，近期更出現超重問題，連會長皮里茲都不滿。事實上，皇馬急於求成，買人重量不重質，最離譜係用6000萬歐元羅致法蘭克福前鋒盧卡祖域之後，發現貨不對辦，未開咧已經想外借走佢。



兩位過氣球星加里夫巴利同占士洛迪古斯，又甩唔到手，即使留隊估計亦唔會獲教練施丹重用，佢手上嘅「一副牌」，並非想像中咁靚。



至於巴塞隆拿如願獲得基沙文，但諗起上年天價收購菲臘比古天奴嘅失敗經驗之後，實在唔可以對基沙文有太大期望，隨住美斯老化，巴塞王朝面臨近10年最大危機。



反觀，馬體會令人有驚喜，大膽放走近5年核心基沙文，買入19歲嘅祖奧菲歷斯，教練施蒙尼今次決定絕對係一次賭博，以近期情況睇，佢「賭贏咗」，因為祖奧菲歷斯表現實在出色，包括於國冠盃一射一傳協助球隊大勝皇馬7:3，對祖雲達斯一役，又係貢獻入波同助攻，搶晒葡萄牙師兄C朗風頭。



西甲美斯同C朗相爭年代結束之後，球迷都好期待有新王者誕生，帶來新刺激，睇來祖奧菲歷斯就係真命天子。



今夏西甲五大買人支出最多球會

1. 皇馬 3.06億歐元

2. 馬體會 2.67億歐元

3. 巴塞隆拿 2.55億歐元

4. 西維爾 1.49億歐元

5. 貝迪斯 8880萬歐元



今夏西甲五大最貴收購球員

1. 祖奧菲歷斯(馬體會) 1.27億歐元

2. 基沙文(巴塞隆拿) 1.2億歐元

3. 夏薩特(皇馬) 1億歐元

4. 法蘭基迪莊(巴塞隆拿) 7500萬歐元

5. 盧卡祖域(皇馬) 6000萬歐元



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