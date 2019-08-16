歐鎧淳成功解「鎖」　衝擊奧運A標圓夢！

「1:00.25」這個近年一直掛於口邊的東京奧運100米背泳A標準，緊緊繫於心中，奮鬥了多月，在周五晚世界盃新加坡站中終歸被歐鎧淳衝破了！她在強手雲集的100米背決賽造出1分00秒22的新香港紀錄，不僅贏得賽事銅牌，更突破了「1:00.25」的A標，取得2020東京奧運的入場券，成為泳隊首位奧運「四朝元老」。



初賽僅以1分02秒97晉級的歐鎧淳（Stephanie），決賽起步的反應不俗，錄得0.62秒RT彈出排第3，或許在匈牙利「鐵娘子」賀蘇祖及澳洲好手絲保的推動下，不甘後人的Stephanie一路保持節奏及高速，並以1分00秒22掂池，比去年她在雅加達亞運所創的1分00秒38的香港紀錄，大大推前了百分之16秒！隊友何筠陶亦以1分02秒16爭得第四名。這亦是Stephanie在本屆賽事的第二面獎牌，周四她在50米背泳已為港打開獎牌之門。



27歲的歐鎧淳6日前在香港公開游泳錦標賽，達標不果，她還道出了內心抑壓良久的心聲，「奧運達標年，是整整12個月。這一年我們就是不斷地衝奧運標，不斷衝、衝、衝，然後一次又一次失敗，心理壓力其實頗大。」天道酬勤，雖然日前出發時在機場遇上示威件稍遇阻滯，但今趟終於讓她一嘗心願，衝破了內心的枷鎖，再次證明自己仍能憑着堅持及信念，攀上游泳生涯的另一個高峰。



這亦是繼何詩蓓在100米及200米自由泳後，再有港將達到A標；另外，女子4X100米自由泳及混合泳接力隊亦已憑在光州世界賽的排名，登上奧運列車。



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