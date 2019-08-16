楊文蔚密集式療程　目標11月再起跳

香港「跳高女神」楊文蔚今年5月於練習時右腳阿基里斯腱斷裂之後，一直養傷，她近日出席運動博覽時，透露傷勢康復進展。



楊文蔚話：「現時仍在養傷階段，繼續密集式在體院接受療程，改善及強化自己以往身體較弱的地方。預計9月尾可以跑步，11月尾能再次投入跳高練習。」



談到傷後心態及目標，她稱：「自己是樂觀的人，受傷後，人更放慢一點，有更多時間了解自身的弱項；跟家人相處時間又多了，關係好好。不是起跳的腳受傷，已是不幸中之大幸，往後再練好有一定的水平，才去想比賽。」楊文蔚曾於2017年亞洲田徑大獎賽台北站，一天內三破港績，並以1米88摘金。



至於曾三度出戰奧運的「黑妹」葉姵延，已啟程往瑞士出戰世界羽毛球錦標賽，爭取明年東京奧運入場券。她稱：「今次是以平常心參賽，最近打波找到在這年紀適合自己的打法及出路，對在比賽中的發揮感到滿意；難得今次可以去爭，已是難得的機會，希望今次逐場打好，帶來驚喜。」



由運動版圖Sportsoho主辦第8屆運動博覽於8月16日至18日一連3日假九龍灣國際展貿中心舉行，今年特設多場爆脂、塑身workshop體驗班供市民試玩及消脂，多位星級導師更會教授運動體驗班。



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