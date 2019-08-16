JBI明星隊出戰上海　馮嘉豪無負香港名字

隨著「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」分組賽落幕，八間出線學校休戰大約兩星期，惟獨一支球隊例外——剛剛成立的全明星隊FEARLESS。公眾和傳媒投票誕生的九位球員來到上海，明天傍晚（17日）迎戰來自廣州的盛世杰青，爭取NBA 5v5四強席位。負責抽籤的馮嘉豪笑說：「背負香港的名字，最緊要爭氣，不能讓人看輕。」



今屆JBI邀請賽進行革新，根據公眾、傳媒投票和場均數據選出十位全明星隊球員，代表香港出戰NBA 5v5總決賽，與台灣、韓國、菲律賓及四支中國代表隊，在上海東方明珠城市廣場競逐冠軍寶座。年資最長、效力教育大學七年的馮嘉豪負責抽籤，結果抽到上屆亞軍盛世杰青。這支球隊坐擁多名球星，包括身高2米02的陳國豪。相對而言，FEARLESS僅得文俊浩和費利克斯身高超過1米9，內線預計有點吃力。



不過馮嘉豪相信這是一支「靚籤」，畢竟有別其餘中國球隊，盛世杰青沒有洋將。面對巨人便靠速度取勝，「我們優勢是速度快，三分準。不過明天會先嘗試剷籃，熟悉天氣和球場後，再透過投籃搶分。」防守方面，由於每節僅得八分鐘，他笑說不必吝嗇犯規，「盡量早點落手，不讓對方在進攻有利區博得and 1。」這些都是幾天前操練，連浩駿教練講述的要點。明早他們還有一課練習，傍晚即進行比賽。



儘管成軍不久，他們享受之餘也抱著贏球心態前來。「我們不想第一場就拜拜，沒理由來四天只打一場吧？這個時勢背負香港的名字，不能夠打得難看，希望爭氣點贏球。」希望把勝利送給自己作為畢業禮物，然後回到香港，「贏下JBI冠軍，這就是今年暑假的目標。」



FEARLESS成員

教育大學：馮嘉豪、關雋陶、文俊浩、蕭俊傑

職業訓練局：楊瑞鴻、劉家傑

中文大學：邱廣華、蘇冠維

嶺南大學：朱梓鎔、費利克斯

*蕭俊傑因事未能前往上海



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