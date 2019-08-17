C朗狂迷因愛成恨　追殺之旅熱爆全球

足版《追殺C朗之旅》：https://bit.ly/33EsuFu



一名祖雲達斯前鋒C朗拿度嘅死忠粉絲、叫郭智赫（音譯）嘅年輕南韓球迷，因為追到去瑞典拍片質問C朗，點解喺首爾場友賽唔肯上陣，結果成為網紅，條片瀏覽次數目前已經超過300萬次！



由郭智赫所拍一條全長11分鐘嘅片睇到，佢追到去瑞典斯德哥爾摩一間酒店，舉起用西班牙語寫嘅標語，向C朗用英文大叫：「點解你喺韓國唔肯出賽？」C朗一啲反應都冇。郭智赫跟住喺段



片咁講：「即使我企喺佢面前舉住標語，我都係畀佢當冇到。」佢仲好火滾咁話：「你對瑞典呢度啲粉絲咁好 ，點解你要對我哋咁樣？」



郭智赫段片唔只騷埋以前佢同嘅合照，仲足版出齊今次「瑞典追殺之旅」，雖然此行一無所獲，不過呢段片喺網上就受到廣泛關注。呢個韓國球迷冇打算放棄，佢仲計畫轉往意大利繼續抗爭，但係下次就準備用葡萄牙話嗌口號嘞，睇嚟抗議都要識多國語言至得。意大利傳媒幫郭智赫計過，佢為咗質問C朗，已經飛咗成7,500公里，如果一定要追到C朗肯回應，筆機票使費都幾襟計。



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