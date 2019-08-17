梳頓沙基利心淡　公開要求離開利物浦！

利物浦季前雖然未有作出重要增兵，不過球隊依然人才濟濟，甚至有「人滿之患」嘅情況！瑞士攻擊中場梳頓沙基利，最近就因為不滿未有上陣機會，暗示希望離隊尋求上陣機會，盛傳摩納哥同加拉塔沙雷都想喺轉會窗完結前簽佢。



現年27歲嘅梳頓沙基利，雖然可以踢中前場多個位置，但係上季只係踢過11場英超正選，而且隨住奧歷治上位同埋阿歷士張伯倫復出，呢位瑞士國腳嘅機會進一步收窄，明年歐國盃前當然唔想長坐冷板。梳頓沙基利表示：「我對於自己已經唔再得到上陣機會非常失望，事實上冇球員會開心坐喺後備席，好明顯我需要更多上陣時間，亦有需要考慮自己嘅處境同埋解決方法。」不過，梳頓沙基利就否認有收到摩納哥同加拉塔沙雷斟介。



利物浦今季要應付多條戰線，梳頓沙基利遲早都會有上陣機會，不過對於一位瑞士國家隊王牌球員，唔甘心長期坐冷板亦係人之常情，「紅軍」條攻擊線仲有利安比維斯達等新星等住上位，會唔會願意放梳頓沙基利一條生路呢？



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