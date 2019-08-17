開鑼甩轆！拜仁落實借用古天奴救亡！

德甲周六(17號)開鑼戰，拜仁慕尼黑主場只能夠2比2逼和哈化柏林，呢支班霸甩轆後即刻做嘢，西甲勁旅巴塞隆拿證實已經同拜仁就借用菲臘比古天奴一事達成協議，預計「古仔」日內可以正式落實加盟！



加泰羅尼亞RAC 1電台同巴西《ESPN》2大權威媒體周五晚率先報道呢單轟動轉會，巴塞隆拿總監阿摩之後亦喺西甲開鑼戰對畢爾包前親口表示：「我可以證實，拜仁借用古天奴已經同巴塞隆拿達成協議，依家只係等處理埋啲細節。」消息指古天奴拒絕成為球會收購尼馬(巴黎聖日耳門)嘅籌碼後，巴塞隆拿終決定將佢借畀拜仁。



拜仁慕尼黑今季有列貝利同洛賓兩大巨星離隊，借將占士洛迪古斯亦返咗皇家馬德里，雖然早前已借用克羅地亞翼鋒比列錫，但開鑼戰對哈化柏林未能披甲，結果拜仁慕尼黑全場圍攻客隊之下，只係靠羅拔利雲度夫斯基2個入波，2比2逼和哈化柏林。如果拜仁今場有菲臘比古天奴嘅百步穿揚，話唔定可以唔使狼狽失分。



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