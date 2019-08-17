創富Form直播　追捧史特加

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今周德乙3連擊嚟到第2晚，大戰當然揀升班熱門史特加直播；史特加上星期由贏變和，球隊教練係失分元兇，今周主場再戰非勝不可，聖保利兩周未贏，上季顯示會以防守為先（on.cc東網周六晚7時直播）。同時間有筆者最愛阿記直播，想問即晚攻略，記得上東網體育FB留言比我地，一齊贏大錢。



史特加上場被海登咸迫和，教練責任奇大，球隊前線卡斯特羅及艾加迪奧爾踢到近70分鐘已腳軟，竟然死唔換人，最後痛失兩分情況有如上季漢堡一樣，而經過咁傷痛嘅教訓，今場3分係首要目標之餘，打法上應會比上場進取，大名氣嘅馬里奧高美斯上仗坐足成場今場料會披甲，上盤讓一球坐走望贏，補番半注讓和策略同上季買漢堡一樣。



接近時間開波尚有阿仙奴，上仗作客尚保不失，返主場威力更強，預計奧巴美揚狀態好入球機會高可博特別項目，走地如阿記先開紀錄，預期大勝可期，入球大可即場追捧。



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