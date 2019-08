焦點大戰！曼城熱刺「大」激鬥

英超嚟到第二輪爭奪,周六深夜焦點大戰,梗係要講下衛冕嘅曼城,將會主場點樣硬撼熱刺啦!過去兩季連續喺英超封王嘅藍月亮,喺首輪聯賽就靠史達寧大演帽子戲法,以5比0狂風掃落葉姿態大挫韋斯咸,表現已經極具冠軍相。近年强勢冒起嘅熱刺都唔輸蝕,上仗以3比1反勝阿士東維拉,其中頭號射手哈利卡尼個人梅開二度,啱啱開咧已經迅速入局,加上曼城近8次主場同熱刺交手,有7次開3球或以上,呢場兩軍隨時再鬥攻,一於吼實中位數2.5球嘅入球大!



‧臻贏特



直播表

周六5:00pm◢日職◢清水心跳◢Vs◢北海道札幌岡薩多

有線604、603台

周六6:00pm◢日職◢FC東京◢Vs◢廣島三箭

有線662、602台

周六7:00pm◢德乙◢史特加◢Vs◢聖保利

on.cc 東網

周六7:30pm◢英超◢阿仙奴◢Vs◢般尼

Now 621

周六9:30pm◢德甲◢多蒙特◢Vs◢奧格斯堡

Now 670、Fox +;有線651、611台

周六9:30pm◢德甲◢利華古遜◢Vs◢柏達邦

Now 671、Fox +;有線652、612台

周六9:30pm◢德甲◢禾夫斯堡◢Vs◢科隆

Now 672、Fox +;有線653、613台

周六10:00pm◢英超◢修咸頓◢Vs◢利物浦

Now 621

周六10:00pm◢英超◢愛華頓◢Vs◢屈福特

Now 622

周六10:00pm◢英超◢白禮頓◢Vs◢韋斯咸

Now 623

周六10:00pm◢英超◢諾域治◢Vs◢紐卡素

Now 624

周六10:00pm◢英超◢阿士東維拉◢Vs◢般尼茅夫

Now 625

周六11:00pm◢西甲◢切爾達◢Vs◢皇家馬德里

Now 632

周六11:30pm◢法甲◢南特◢Vs◢馬賽

無綫 myTV Gold 302;Now 639、714;有線655、615、604、603台

周日0:30am◢英超◢曼城◢Vs◢熱刺

Now 621、611

周日0:30am◢德甲◢慕遜加柏◢Vs◢史浩克04

Now 670、Fox +;有線651、611台

周日0:30am◢荷甲◢芬洛◢Vs◢阿積士

無綫 myTV Gold

周日1:00am◢西甲◢華倫西亞◢Vs◢皇家蘇斯達

Now 632

周日2:00am◢西甲◢馬略卡◢Vs◢伊巴

Now 630、631

周日2:00am◢法甲◢梅斯◢Vs◢摩納哥

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日3:00am◢西甲◢雷加利斯◢Vs◢奧沙辛拿

Now 633

周日3:00am◢西甲◢維拉利爾◢Vs◢CF格蘭納達

Now 632

周日8:00am◢美職◢芝加哥火燄◢Vs◢費城聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日8:00am◢美職◢明尼蘇達聯◢Vs◢奧蘭多城

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日10:00am◢美職◢洛杉磯銀河◢Vs◢西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日10:00am◢美職◢溫哥華白帽◢Vs◢華盛頓聯隊

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



立即參加「賞您睇」:https://tinyurl.com/yxa3a8z8

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。