兄弟要嚟出賣　法蘭基迪莊踩VVD擦美斯

荷蘭超新星法蘭基迪莊尋晚首次為新東家巴塞隆拿喺西甲上陣，可惜喺隊長美斯缺陣下，巴塞輸咗畀畢爾包0比1。呢位黑腳近日受訪，唔知係真心，定想擦球會大佬美斯鞋，竟然就金球獎之爭，狂捧美斯，然後將國家隊大佬華基爾雲迪積克(VVD)狂踩，真係估佢唔到喎！



VVD上季全季冇畀人單對單扭過，喺歐聯協助利物浦神奇反勝巴塞隆拿晉級，兼最終捧盃，單計上季表現，VVD就算唔係好過美斯，但都肯定至少同級，不過法蘭基迪莊唔係咁睇：「毫無疑問，美斯係最好球員，係我見過嘅最好球員。金球獎比起歐聯最佳球員獎項更重要，我認為美斯將會贏得金球獎，如果由其他人攞到，我會覺得好奇怪。」講到咁，不如以後唔睇演出，年年頒畀美斯算啦！



對於VVD值唔值得攞獎，法蘭基迪莊話：「佢係個非常出色嘅後衞，但唔能夠拎嚟同美斯比較。喺好長時間以來，美斯都係最好球員，只係依家好多人拎佢同佢以前比較，想美斯每場都入5球，根本係冇可能。美斯上季表現其實已經係不可思議，只係大家忽略咗呢點！」講到眾人皆醉佢獨醒，係囉，識擦鞋係醒啲。



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