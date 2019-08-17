朱梓鎔淚灑上海　帶著亡友名字走下去

站在上海街頭，朱梓鎔肩膀顫抖著，接過遞來的紙巾，擦不乾淚水，也抹不走傷痛。哽咽中，唯有這句話清晰不過：「不是四強，不是獎牌，一定要贏冠軍。這是我們送給他最後的禮物。」



對朱梓鎔來說，這個夏天註定不一樣。七月，效力四年的建龍飛馬獲得升班資格，原來籃球夢不只是一個夢。八月，嶺南大學在大專邀請賽全勝出線，就讀大四的他入選全明星，迎來學界和大專生涯首個個人獎項。然後，他飛了兩趟上海。第一趟旅程結束，嶺大帶回一面交流賽銅牌。第二趟旅程剛剛開始，他即將代表香港出戰NBA 5v5總決賽。



「對啊，突然很多收穫，大概是收成期吧，有點受寵若驚。」他淡然地說，字裏行間的興奮沒有表露分毫。時間回放到前天，傳來一個噩耗，隊友文浩軒離開世界。收成再多，也無法彌補這種失去。「隊友互傳消息，我才知道這件事。想不通他為什麼走，為什麼這樣看不開……」頓了頓，忽然想起球隊群組裏，他說過一些很奇怪的說話，「當時以為開玩笑沒有理會，如果我回應了，或者他還在我們身邊打拼。」



沒有察覺不妥，畢竟他們眼裏，文浩軒一直是球隊的「開心果」。因為學業問題，無法隨校參加上海交流賽，「大家覺得拋下了他，但他很樂天，還來機場送機合照，說『沒關係，明年再來』，誰知道已經是最後一次。」那天，朱梓鎔在社交媒體發佈了幾張照片，其中一張，棕色的銅牌染上黑白，寫著：「如果你和我們一起上去，這個牌便屬於你。」



回憶早在大專前交織，師弟曾在建龍飛馬跟操，「或者球技不算了得，但他是個善良單純的孩子，肯學肯拼，對球隊從來沒有怨言⋯⋯」淚水終於奪眶而出，從啜泣到哭得聲嘶力竭，他反覆說著「不好意思」、「不好意思」，不知說給我們聽，還是天上的那個人。離開了，但文浩軒三個字，仍然存在JBI嶺大球員名單上，默哀過，悼念過，「我們決定為他做些事，而唯一可以做的，便是爭取好成績。」帶著他的名字落場，四強不夠，獎牌不夠，希望贏下冠軍送給這個好朋友，祝福他在天堂沒有傷痛。