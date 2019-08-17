水球兄妹打出氣勢　港女準備挑戰中國

「Panasonic第21屆亞太區水球賽」周五（16日）起一連三日於九龍公園游泳池舉行，男子組賽事吸引來自日本、台灣及菲律賓等共11支隊伍參賽。港隊派出A、B兩隊出戰，全部晉身今（17日）午舉行的8強賽，其中A隊險勝菲律賓隊。香港女子隊同樣氣勢強勁，是日連贏菲律賓和雅加達隊，成功以小組次名闖進四強戰。



香港男子A隊去年得第七名，較年輕的B隊則奪得冠軍，不過今年HKA捲土重來，周六（17日）與菲律賓隊重演去年8強戲碼。上半場HKA多次攻門被對手的「鋼門」救出，「鄭氏兄弟」入球為港隊打成4：4。下半場兩隊輪流得分，「馮氏兄弟」的入球助球隊以8：7險勝。



HKA陣中有兩對兄弟（鄭希文／鄭希駿及馮剛政／馮剛俊），四人在8強戰都成為入球功臣。「去年我們最後5碼球不敵這隊對手出局，今年大家都進步了。」擁有6年水球資歷的鄭希文中學時期已入選港隊，這位21歲雅加達亞運隊成員表示，大學畢業之後也會繼續留在水球發展：「畢竟水球是很講求經驗的運動，所以運動生涯其實可以長一點，所以最好就找到一些遷就到訓練時間的工作。」為備戰今次賽事，港隊特別到新加坡集訓九天，這支年紀最大只得24歲的青春班球隊，4強將大戰日本球會 Sanken.30 Club。



女子組方面，港隊首日面對澳洲和中國湖南錄得一勝一負，周六延續佳態，頭場先以9：6 擊敗菲律賓，最後一場分組賽再以8：5 打敗雅加達，以小組次晉身四強戰，對手將會是分組賽以一分飲恨落敗的中國湖南。



次日比賽總共攻入六球的吳暐堯說，能夠進入準決賽達成了賽前目標，期待再與中國湖南交手：「第一日輸給對手相信是因為球隊慢入局，之後的比賽已經作出了調整，希望明天有更好的發揮。」24歲的吳暐堯是兩屆亞運隊成員，她希望透過今次賽事賺取比賽經驗，為來年的亞錦賽作準備：「短期的目標當然是贏得冠軍，長遠的目標則是在亞錦賽有好表現，贏到亞洲的其他業餘國家代表隊。」





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