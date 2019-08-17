歷史奪金！網隊擸走5面獎牌

網球小將為港再添金牌！正在山西爭逐第二屆全國青年運動會香港網球混雙組合李孟憲／梁翠琦，周六寫下歷史，在決賽以7比6、4比6、10比7力挫淅江組合，勇奪冠軍。隨後港隊在男雙及女雙亦獲得銀牌，今屆網球隊共奪得1金2銀2銅，迎來大豐收！



網球年青球員今年表現相當搶鏡，早前在世界大學生運動會已奪得兩面銅牌，而一班小將在滙集中國年輕精英的全國青年運動會上，亦打出超水準，在三個雙打項目均能躋身四強，其中混雙更能奪得金牌及銅牌，而金牌功臣李孟憲及梁翠琦隨後分別與高朗添及增田椎奈合作，亦分別獲得了男雙及女雙銀牌，個人掛上1金1銀。





混雙（U16)

金牌：李孟憲 + 梁翠琦

銅牌：高朗添 + 增田椎奈



男雙 （U16)

銀牌：高朗添 + 李孟憲

銅牌 ： 李侃駿 + 韋正樺



女雙 （U16)

銀牌：增田椎奈 + 梁翠琦





此外，單車隊亦傳來喜訊，李思穎在女子甲組78公里個人公路賽，憑着超強的衝刺力，僅負於昆明的唐欣，為港多添一面銀牌。









支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh

