【賽後解碼】新仔中場玩晒　阿仙奴執到寶

周六英超頭場，阿仙奴主場鬥般尼，前線孖寶拿卡錫迪同奧巴美揚各入1球，以2:1力克對手取得開季2連勝，但最搶鏡嘅係皇馬借將丹尼施巴路斯。呢名着艾朗藍斯8號波衫嘅新仔，今仗前又見佢後又見佢，上半場角度助攻、下半場偷甩對手皮球助攻奧巴美揚，全場70次傳送63次成功全場最高，呢次兵工廠堅執到寶。



阿仙奴於首輪鬥紐卡素表現麻麻，丹尼施巴路斯僅列後備，今仗佢正選上陣，開波5分鐘就自己策動攻勢、然段禁區頂抽射僅柱邊斜出。13分鐘阿仙奴打開紀錄，丹尼施巴路斯開出右路角球，拿卡錫迪身份「得住」對手轉身射入，主隊領先1:0。丹尼施巴路斯續有好表現，上半場中場推進分予古安杜斯，後者一抽門將用腳擋出。般尼隨後憑艾殊利班尼斯扳平，完半場前丹尼施巴路斯妙傳蒙利爾落低傳中，雷斯尼爾遜門前撞入，可惜蒙利爾越位在先入球唔算，半場各1平手。



換邊後丹尼施巴路斯繼續Sharp醒，63分鐘於禁區頂右腳彎遠柱靚到爆，畀樸比飛身撲出。1分鐘後丹尼施巴路斯於中場勁勤力拍甩對手腳下球，造就奧巴美揚扭入中路射近柱入網1，為球隊奠定勝局。丹尼施巴路斯於約80分鐘被換入，現場掌聲如雷，球迷明顯極滿意呢名皇馬借將表現。



丹尼施巴路斯剛過23歲生日，一直被譽為西班牙新一代天才新星，於上季洛佩特吉帶領皇馬時，曾經得到唔少上陣機會，可惜到施丹回歸後，出場機會就愈來愈少。對比起上季中借得嘅丹尼斯蘇亞雷斯，丹尼施巴路斯無論信心、狀態、活動範圍及傳射能力都強得多，實在着得起藍斯件8號波衫有餘！



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