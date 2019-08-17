阿Ga拍住Bear子禮活動客串　不停爆料　

甲一籃球員方誠義、梁民熊、劉子禮周六（17日）受「Adidas Sports Base」邀請出席在中環海濱舉行的活動。三位籃球員為大會客串擔任評審員，負責選出各組別街頭三人籃球決賽的MVP。



事後，方誠義、梁民熊接受訪問時表示，永倫球員在去季季後賽四強出局後進行了深入檢討，彼此為來季的訓練方案、出場調配提供意見，期望為下季打好根基。香港籃球代表隊在亞洲盃外圍賽將與關島、新西蘭、澳洲同組，「阿Ga」與「Bear」均稱對手十分強，特別是關島這幾年憑入籍球員的表現而實力大大加強，與港隊的比賽將成硬仗，他們鼓勵後輩應先以爭取經驗為目標。



而東方龍獅球員劉子禮則披露，球隊完季後班底出現了大變動，其中「戰神」艾利諾和部份教練成員經已離隊：「最近Marcus同一班隊友食飯時都有道別，咁始終籃球世界係好現實，走都情有可原。係有唔捨得，但唔捨得都要放手。」展望來季ABL，「子禮」認為將比去季更有挑戰性，他指出即將加入聯盟的富邦勇士獲前CBA球員林志傑加盟，實力將大大提高，使ABL更具競爭性，不過他揚言十分期待能挑戰各地強手。







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