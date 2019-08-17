【NBA5v5】港隊FEARLESS！領先三節惜敗

NBA 5v5精英籃球賽今天（17日）在上海東方明珠城市廣場展開。「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」九位全明星球員組成隊伍FEARLESS，挑戰來自廣州的盛世杰青。儘管對方坐擁五名身高超過兩米的巨人，港隊仍然打出無畏無懼的精神，外線手感發燙，半場維持雙位數領先優勢。無奈換邊後禁區被攻陷，最終惜敗69：74，無緣晉級四強。



FEARLESS迅速入局，朱梓鎔內外開弓連取7分，可惜面對盛世杰青的高塔陣容，半節已經累積三犯，防守顯得有點綁手綁腳。對方主打身高2米04的金廣祝，不斷強闖禁區博犯，衝搶籃板補籃得分。而港隊內線攻勢圍繞洋將費利克斯，多次突破籃底，並且博得「and 1」，加上馮嘉豪命中兩記三分球，協助球隊領先22：20。第二節FEARLESS增加禁區夾擊，對方籃底把握力驟降，罰球命中率同樣低迷，長達三分鐘沒有進帳，僅靠著金廣祝低位投籃開齋。反觀文俊浩、楊瑞鴻和劉家傑先後建功，其後楊瑞鴻更加完成「四分打」，FEARLESS打出15：4的攻勢，拉開最多13分分差，續領先39：29結束半場。



換邊後盛世杰青明顯提升防守強度，港隊多次失誤送出快攻機會，被追剩1分差距。但陳景威連續錯失「easy basket」，未能把握反超機會。FEARLESS及時調整，劉家傑假動作騙過對手，橫移一步外線出手命中，朱梓鎔同樣投籃中鵠，稍稍領先51：48進入第四節。不過廣州隊憑著詹宇森背身單打和三分球，終於反超前55：51。港隊沒有放棄，繼續以快打慢，關雋陶和費利克斯合轟三球三分，始終無法逾越3分分差。最終FEARLESS僅敗69：74，馮嘉豪和費利克斯得分上雙，楊瑞鴻貢敵9分3籃板3助攻。



職業訓練局剛剛完成海峽兩岸暨港澳大學生運動交流賽，楊瑞鴻隨即匯合FEARLESS隊友，出戰NBA 5v5精英籃球賽，今天狀態相當不錯，「或者因為交流賽對過幾支中國和台灣球隊，適應他們的對抗性，所以今天不怕身體碰撞。」他不好意思地笑著，口裏說不怕，當知道對方是上屆亞軍，切切實實面對幾位兩米以上的球員時，「內心還是有點怯，但看見大家都肯卡位、搶籃板，慢慢就不怕了。」畢竟就像他們的隊名，落場比賽，怯，你就輸成世。「無所畏懼，放膽做能夠帶來勝利的每件事，這是球隊的核心精神。」他認真詮譯著FEARLESS的意義，哪怕面對高牆也一樣。



第一場比賽，也是唯一一場比賽輸了，平靜的樣子背後滿滿都是不甘，「沒理由四天旅程，打一場就走吧。一場來到，肯定有贏球的決心，比賽時也相信我們能贏。但對方強攻內線，沒辦法。」周一FEARLESS便會回港，楊瑞鴻早已開始準備餘下的JBI賽事，「晉級四強後，或會面對中大或嶺大，他們都是很強的對手。目標放在決賽，爭取冠軍。」



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