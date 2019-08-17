阿祖安終極派膠！利物浦贏聖人勁好彩

【睇片】利物浦門將肉酸派膠：https://bit.ly/30ewsm2



利物浦門將，曾幾何係神經刀嘅代名詞，艾利臣比加傷咗之後，阿祖安又試嚇到利迷鼻哥窿都冇肉！紅軍作客修咸頓，客軍復出門神阿祖安上半場神救勁搶鏡，點合去到下半場尾段終極派膠，令利物浦只係領先2:1，若非完場前丹尼艾格斯門前糟蹋機會，利物浦肯定失分而回，最終紅軍食晒救心下僅勝全取3分。



利物浦於周中打足120分鐘，唔少球員都勁攰，領隊高普變陣出擊，中場搵占士米拿、韋拿杜姆同阿歷士張伯倫充撐，前線「埃及文明」鋒線冇乜波用，上半場畀修咸頓壓住嚟打。利物浦右閘阿歷山大阿諾特攻強於守，「聖人」基本上針對進攻左路不斷搞搞震，好彩今仗有傷在身趕得切出場嘅門將阿祖安卡斯迪路有好表現，其中勇救吉田麻也嘅近門必入波最神奇，而主隊前鋒查阿當斯楔個靚位近門一頂又高出。足足受壓半場嘅紅軍，於完半場前搵到入球，沙迪奧文尼於左路禁區K角位推橫勁抽遠柱入網，利物浦憑個人質素半場領先1:0。



經過半場調整後，利物浦換邊後進步明顯，中場全面攞番攻勢，占士米拿及韋拿杜姆不斷做策劃，阿諾特同安德魯羅拔臣亦於兩邊出波製造攻勢，「聖人」優勢全失，其中文尼反擊靚傳中路，法明奴中間空晒一射竟斜出。好彩之後佢將功補過，文尼左路偷到個波撥橫，法明奴推橫入中路到大位抽地波入網擴大比數。



之後利物浦繼續進攻，文尼接應阿諾特罰球一頂被撲出，之後羅拔臣接應文尼第一時間後腳殺入禁區射近柱僅斜出。82分鐘阿祖安於禁區內向前傳波，竟然直接畀咗丹尼艾格斯，呢位英格蘭射手倒戈入波追成較接近紀錄。之後主隊空群出擊，右路妙傳門前，艾格斯趕到一射竟然唔中龍，利物浦勁好運下贏2:1攞晒3分。



立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/yxa3a8z8

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

