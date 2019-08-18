陳偉豪自爆新去向　踢波不為錢

前香港足球代表隊隊長陳偉豪，周六（17日）聯同冠忠南區守門員謝德謙，出席在中環海濱舉行的「Adidas Sports Base」活動。兩位副職「講波佬」的球員為活動作現場評述。而同場出席的，還有負責帶隊的張健峰。



謝德謙表示，他的肩膀傷勢已痊愈，已準備好迎接新球季。他透露，球隊今季的風格將有所改變：「今季轉咗旺角做主場，球場細咗就想主動少少。球隊會轉打四後衞，始終多咗積施利，進攻會好啲。」「阿謙」最近落選了香港隊征戰世界盃外圍賽的23人名單，他坦言大感失望：「我係想入番香港隊嘅，但呢啲嘢唔到我控制。上次對中華台北因為有傷落選，今次可能佢（港隊主帥麥柏倫）覺得我未得住，唯有再努力啲囉。」



而上季效力夢想FC的陳偉豪披露，今季將很大機會加盟甲組某區隊。他解釋未有回歸標準流浪的原因，並非單純是錢的問題：「自己本身有份工，踢隊波最緊要就到返工時間，但佢哋個搞波方針唔係咁諗。同埋400萬班費攞嚟搞港超喺呢個年代真係冇咩可能，用我踢不如留番嘅錢畀後生仔。」不過「大豪」補充，倘若流浪下半季需要他回來協助護級，他亦會好好考慮。另外偉豪表示，他主理的「足球小將」計劃來年將繼續發展，特別是會舉辦一個具「跟隊」性質的足球比賽，向小朋友推廣「跟隊」文化，讓他們認識到足球真正的快樂。



同日亦有前香港隊左後衞張健峰現身，他當天負責帶領東方龍獅青年隊出戰四人賽。「張峰」繼上季效力佳聯元朗後，至今仍未有消息他會續戰球壇，他如今向大眾釋疑：「我嘅體能唔再係好似以前咁，所以已有心理準備（退役）。上年喺元朗踢已經係享受足球嘅心態，今年為自己set咗條件如果啲球會開offer啱就繼續踢。結果有傾過兩、三間球會，但奈何條件唔啱，就決定做全職教練，以教小朋友嘅身份去幫香港足球。」