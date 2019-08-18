【賽後解碼】巴利瞓身助攻　皇馬贏得靚

巴塞隆拿喺西甲開鑼戰輸波，死敵皇家馬德里立即打醒十二分精神，於周六(17日)深夜聯賽，作客以3:1擊敗切爾達。



新加盟皇馬嘅天價球星夏薩特日前操練時受傷，今場缺陣，令幾乎被逼去中超搵食嘅加里夫巴利，可以正選披甲，佢表現果然特別落力，開波12分鐘左路快放，殺落底線瞓身傳中，由賓施馬射入。



加里夫巴利喺43分鐘更加有1次勁射，僅被門將魯賓白蘭高撲出。轉個頭皇馬防線犯錯，切爾達前鋒布里斯文迪斯射入，但越位在先食詐胡。



下半場初段，皇馬陷入困局，莫迪歷出腳踩中丹尼斯蘇亞雷斯後腳，球證睇完VAR之後，直接示出紅牌將莫迪歷趕出場，更幾乎被尼斯達阿拿祖頂破大門，好彩門將泰拔高圖爾斯反應快救到。



皇馬大難不死，果然有後福，中場卻奧斯射入世界波，拉開紀錄，尾段仲有後備上陣嘅盧卡斯華斯基斯建功，雖然之後被切爾達入番1球，都無阻皇馬贏3:1旗開得勝。



由上季施丹回巢皇馬開始，一直傳佢會踢走加里夫巴利，上月尾已幾乎轉投中超球會江蘇蘇寧，但最後時刻皇馬剎停交易，巴利依家反而成為施丹嘅「貴人」，真係戲劇性。



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