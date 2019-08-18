曼城又畀VAR玩死　補時3分變1分

周日(18日)凌晨英超大戰，曼城主場對熱刺，雙方迅速入局大駁火，上季冠軍曼城兩度領先之下，被熱刺逼和2:2。最戲劇性係踢到補時，曼城前鋒加比爾捷西斯入波，卻被VAR推翻，重演上屆歐聯8強次回合「黑暗一幕」。



上場大演帽子戲法嘅史達寧又發威，於20分鐘接應奇雲迪布尼長傳，窄角度頂入，非常刁鑽。3分鐘後，熱刺就由拉美拿於禁區頂盪射入網扳平。不過，曼城勝在有「助攻王」奇雲迪布尼，佢又喺右路傳中，今次由阿古路近門撞入，上半場領先2:1。



換邊之後，曼城得勢不饒人，左閘辛真高放冷箭，僅被洛里斯撲出，跟住奇雲迪布尼勁射斜出，之後輪到阿古路抽射高出，而貝拿度施華嘅射門又被洛里斯接實。



曼城久攻不下就失波，56分鐘後備上陣嘅盧卡斯莫拉一落場就接應角球頂入，再次為熱刺扳平。曼城之後仲有貝拿度施華有1次笠射中楣唔入，加比爾捷西斯頭槌亦貼柱出界。



踢到補時2分，曼城利用角球攻勢，由加比爾捷西斯射入，但球證睇完VAR之後，發現曼城中堅拿樸迪犯手球在先，判入球無效。



相信大家仲記得，上屆歐聯8強次回合，又係曼城對熱刺，又係踢到補時，當時史達寧入波，但被VAR推翻，曼城黯然出局，估唔到咁快又歷史重演。



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