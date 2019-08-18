【有片】曼城將帥火爆互兇　真係郁手

曼城於周日(18日)凌晨英超補時入波，卻被VAR推翻，只能同熱刺打和2:2，今季第2場聯賽就失分，咁都唔止，仲爆發將帥內訌，領隊哥迪奧拿同前鋒阿古路竟然喺場邊炒大鑊，更幾乎講手，好彩助教阿迪達及時分開兩人，否則隨時上演隻揪鬧劇。



當時比賽去到66分鐘，哥迪奧拿用加比爾捷西斯入替阿古路，呢位入波功臣非常不滿咁早被換走，行到場邊當面發哥迪奧拿爛渣，哥帥亦立即發火，怒氣沖沖推咗阿古路心口一下，又指手劃腳，似係話時間已經無多，需要作出調動。



阿古路唔接受哥帥解釋，兩人繼續嘈，當阿古路怒爆轉身行去後備席時，哥迪奧拿一度想衝前有所動作，助教阿迪達立即行去拉住佢，先至令場面冇咁僵，整個過程長達40秒。



最搞笑係踢到補時，加比爾捷西斯射入熱刺大門，哥迪奧拿又同阿古路攬頭攬頸，仲笑到面都紅晒，同阿古路講嘢，似係話：「證明我調動冇錯啦。」不過，轉個頭球證睇完VAR，判入球無效，唔知哥迪奧拿同阿古路之後有冇再「交手」呢。



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