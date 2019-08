唔使驚！車仔已搵到夏薩特接班人

英超新季開鑼,幾隊勁旅都好對辦喎,曼城繼續贏開巷,利物浦又捧歐超盃,最愁嗰隊都係車路士喇。



車仔開季吞夠曼聯4蛋,又射輸12碼冇埋歐超盃,已經有車迷叫林柏特落台喇,冇咗夏薩特真係咁唔掂?



但睇番對利物浦,車仔已經有夏薩特接班人,佢就係基斯甸普列錫喇。呢個美國後生仔,玩到利物浦。



後防一戙都冇,妙傳畀基奧特先開紀錄,之後佢仲入過靚波,如果唔係越位在先,車仔好可能已經捧盃喇。



普列錫又靚仔又好波,之前高普都畀Like,周日(18日)晚車路士對李斯特城,就睇下普列錫點樣夏薩特上身啦。



直播表(周日見報)

周日6:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 山形山神

有線604、603台



周日7:30pm 德乙 特雷斯登 Vs 海登咸

on.cc 東網



周日9:00pm 英超 錫菲聯 Vs 水晶宮

Now 621



周日9:00pm 法甲 聖伊天 Vs 比斯特

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615、604、603台



周日9:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 賀芬咸

Now 670、Fox +;有線651、611台



周日11:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 利雲特

Now 632



周日11:00pm 法甲 蘭斯 Vs 斯特拉斯堡

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日11:30pm 英超 車路士 Vs 李斯特城

Now 621、611



周一凌晨零時 德甲 柏林聯 Vs RB萊比錫

Now 670、Fox +;有線651、611台



周一1:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs 西維爾

Now 632



周一3:00am 西甲 貝迪斯 Vs 華拉度列

Now 633



周一3:00am 法甲 雷恩 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周一4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 基達菲

Now 632



周一10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 阿特蘭大聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



