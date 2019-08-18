【賽後解碼】阿仙奴中場世代革新　佢點算？

阿仙奴上年請艾美利接替雲格做領隊，改革速度超乎預期咁快，其中最大改變嘅就係中場線，上季佢哋簽入盧卡斯托拉拿(23歲)同古安度斯(20歲)2位年輕中場，今季再借用丹尼施巴路斯(23歲)同提拔英格蘭新星祖爾韋洛克(19歲)，以阿仙奴開季2連勝嘅表現，呢4位年輕人將會有大量上陣機會，奧斯爾前途真係危危乎。



丹尼施巴路斯喺周六(17號)對般尼一仗光芒四射，英格蘭小將祖爾韋洛克亦連續第2場正選，佢兩個都係可以勝任10號位同8號位嘅中場，艾美利賽後承認安排佢2個喺比賽期間交替出任10號同8號位，效果亦非常理想，加上準隊長格列沙加以及盧卡斯托拉拿、古安度斯，艾美利的確有好多選擇。



近期因為自己以及家人受到安全威脅而缺陣嘅奧斯爾，今場亦有入場為球隊打氣，不過就被影到睇到打晒喊露，而且仲同盛傳今個月內離隊嘅梅斯達菲、艾利尼一齊坐，相信佢都明白自己即將成為「棄兵」。有消息指華盛頓聯隊正同奧斯爾經理人斟介，希望明年1月或者明年夏天將佢收購，奧斯爾會點揀呢？



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