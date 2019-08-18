山神加盟無限接近！國米全面移植曼聯鋒線

意大利《天空體育》報道，國際米蘭已經同智利前鋒阿歷斯山齊士(A山)達成轉會協議，呢支意甲勁旅嘅代表同埋A山經理人，即時飛去曼徹斯特同曼聯商討轉會細節，國米提出借用1季後加入買斷條款，相信「紅魔鬼」放人機會極高。



A山喺曼聯擺明不受重用，日前雖然拒絕加盟羅馬，不過國際米蘭教練干地就成功遊說佢加盟，而且A山更加答應減薪嚟促成轉會。國米原本首選目標係羅馬前鋒迪斯高，但隨住迪斯高同羅馬續約，國米就轉移目標，如果借用A山有乜差錯，自由身嘅西班牙前鋒洛蘭迪就係國米「最後一着」。



英國媒體指國米想用500萬歐元借用費先借1年，1年後有權有1,800萬歐元將佢買斷，而且A山今季上陣若果達到一定次數，國米會被「強制」作出收購，曼聯方面對於條款冇太大意見，相信成事機會唔細。



國米早前用7,200萬鎊簽入盧卡古，依家再借埋A山嘅話，就可以令兩大紅魔米蘭重聚。事實上，A山當年係喺意甲烏甸尼斯成名，重返意大利踢波或者可以令呢位30歲老將重生。



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