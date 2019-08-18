昔日游泳女神樂做普通人　Elaine：當年好驚

「運動員肯去做一些別人不願做的東西，這是我們在職場上的最大優勢。」運動員生涯短暫，他們的人生減去運動後，還有什麼？昔日的「京奧女神」陳宇寧退役後展開人生新一頁，職場上繼續發揚香港運動員精神。



隨著女子4x200米自由泳接力達奧運標準，香港游泳代表隊拿到第四張2020年東京奧運入場券，歐鎧淳更有望成為香港史上首位4次征戰奧運的泳手。其實香港從來不乏實力、美貌並重的「美人魚」，2008年代表香港出戰北京奧奧的陳宇寧（Elaine）也是其中之一。當年Elaine擔任香港的持旗手，嫣然一笑給大家留下深刻印象，即時被內地網民人肉搜尋並封為「京奧女神」。



「我的年代，運動員成為明星像是種罪。」主項是50米自由泳的Elaine曾經兩度游進奧運，對於當年佔據各大報章版面，她笑說受寵若驚，「那時候受太大關注不是什麼好事，好像等於沒有努力過一樣。現在社會的價值觀變得不一樣，廣告商會因為運動員的體態美而招手。不過新一代運動員真的很優秀，無論是運動成績……」她望一望在旁的崔浩然，「還是樣貌方面，哈哈。」



Elaine為游泳獻出自己的黃金十年，美人魚的魚尾現已變成人的雙腿，過著平凡的生活。回想2009年剛退役的時候，那種迷茫還是頭一次遇到，「那時候我也不清楚自己真正想做什麼，如果有人可以給我一些建議，我相信路會更易走。」她曾到美國俄亥俄州立大學升學，後來為了爭取京奧入場券回流香港， 入讀港大經濟及金融系，退役後一心向商界發展。現在Elaine是旺角一個商場的租務經理，機緣巧合下又和運動結緣，協助退役運動員發展事業。「公司給退役運動員很多機會開創事業，而我則負責發掘即將退役的運動員，以過來人身份給他們意見，希望幫到他們轉型。」今年退役的劍擊「花美男」崔浩然和「單車美少女」馬詠茹也參加了公司的培訓計劃，成為Elaine的新同事。



「退役後，我們的工作離開了舒適圈，變回一個『普通人』，不過我可以說，其實運動員在職場上是很有優勢的。」說起轉型的問題，Elaine的雙眼更亮，她說香港運動員無需太擔心。「當年我每天早上4至7點練水，之後上學，放學後再練兩小時，然後很早睡覺。過著很辛苦、很悶、很規律的生活，我相信不是人人都可以忍受，但運動員就可以。所謂『好員工』，就是那些表現穩定、心理質素好和肯付出的人，而這些也正正就是香港運動員的強項。」當面對無聊，連眾神都要舉旗投降的時候，運動員的專業精神在職場上絕對是難能可貴，「因為我們肯做一些別人不願做的東西。」



現在的Elaine已是兩子之母，她笑說照顧孩子比訓練「辛苦一萬倍」，但當看到兒子學會踢水，心情就像回到當年父母看到自己登上奧運舞台一樣，「我有個宗旨，只要是我喜歡的東西，就會做到最好。無論是游水、湊仔，還是工作也一樣。」飛魚躍出水面，定格在金黃色的天空背景，停留在我們的記憶裡。





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