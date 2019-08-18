港超聯　放日假繼續操 「光Sir」：滿意進度

上季港超聯亞軍、正在葡萄牙集訓的富力R&F，經過10日之訓練和進行了3場友賽後，香港時間周六(17日)全隊放假一天。一眾職、球員都把握這個「叉電」良機，化身一日遊客，四圍遊覽和拍照留念。



富力R&F在葡萄牙集訓期間，合共會進行5場熱身賽，頭3戰錄得2勝1負，主帥楊正光表示滿意進度，在22日(四)離開葡萄牙前，尚有兩場友賽，他會繼續測試不同球員配搭的作用。



隨着伊逹離隊，羅拔圖笑言自己和基奧雲尼已成為了隊中「巴西幫」的「大佬」，他說：「係呀！我做咗『大佬』，主要職責就係照顧小朋友(指新隊友伊高沙托尼)，哈！哈！」正如羅拔圖所言，是日放假，他和Gio就帶着「伊高」和利安高四圍遊覽，待安頓好幾位「團友」後，自己才安心到花地瑪朝聖。



至於憑一副娃娃臉深得隊中年輕隊友愛戴的盧均宜，平日已十分照顧「FatGor」林衍廷、勞烈斯等後輩的他，這天放假自然也不例外，化身導遊，率領一班年輕隊友四圍逛。



梁諾恆本來相約方栢倫入場，觀看波圖對塞圖巴爾的葡超，但因入場前感到不適，無奈「放飛機」，令方栢倫只能獨個兒入場，見證波圖4比0大勝對手。