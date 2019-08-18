贏香港9號波　世青冠軍葉建寧有料到

「2019香港美式9號球公開賽」周日（18日）上演了世青賽決賽戲碼！上屆世青冠軍葉建寧，今仗決賽以11比4擊敗菲裔香港球手卡比多羅比，榮膺這項賽事的冠軍。



香港美式9號球公開賽是一項本地最高水平的美式桌球賽，賽事決賽周日（18日）假紅磡新旺桌球會舉行。各組別冠軍同日誕生，符歡和溫家琪同以局數9比2，分別在少青組和女子組封王。而最受矚目的賽事為公開組決賽，由卡比多羅比對葉建寧。



兩位香港球手曾在去年世界9號球青少年錦標賽決賽對壘，該仗葉建寧力壓對手奪冠，榮登青年世界第一。今仗回到熟悉的地方再分高下，葉建寧開賽初段展現勇態，一度領先局數3比0，逼使卡比多羅比一度要求暫停。羅比冷靜過來後取回一局，但葉建寧未有鬆懈，再以4比1領先。雖然及後羅比一度追近至3比8，但終究葉建寧今戰還是技勝一籌，終以11比4擊退卡比多羅比，奪得今屆香港公開賽冠軍。



賽後冠軍得主葉建寧表示，他與卡比多羅比均對今場比賽的球桌感不適應：「我同佢開頭都有啲唔適應波枱，令到大家表現都麻麻哋。但暫停後就開始適應，之後嗰節打得幾順，冇咩大失誤之下就贏咗。」這名去屆世青賽金牌得主謙稱，對手水平屬自己之上，故今場本以盡力而為的心態應付：「Robbie非常之強，我對佢係好緊張，所以心態係盡量做好每一球波，將個犯錯率減到最低，贏唔贏到係順其自然，盡咗力就OK。」今年19歲的葉建寧已超出青年賽的年齡限制，即將邁進成年賽的他短期目標是，在9月舉行的中國公開賽中入圍16強：「我心態係盡量吸收經驗，始終成年同青年係兩個世界嚟，成人比賽係好殘酷。但希望兩、三年後可以穩定入到世界賽嘅16強，有機會先入到8強。」



至於亞軍菲裔港籍球員卡比多羅比則解釋，甫開賽時感慌張、不集中是今仗落敗的主因。這名「新鮮出爐」的亞錦賽少年組雙料冠軍得主，早前前往美國參加成人組世錦賽取得一勝兩負成績，羅比坦言該戰以爭取經驗為首要目標，他認為自己應先針對心理質素作改善。17歲的Robbie亦展望，9月在中國公開賽能成功入圍32強。



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