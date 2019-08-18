港女爆贏湖南！港隊亞太區水球賽奪1金1銅

「Panasonic第21屆亞太區水球賽」」周日（18日）在九龍公園游泳池圓滿結束，香港女子隊在決賽憑麥俐詩大爆發狂轟6球，以10：7反勝中國湖南，重奪失落兩屆的冠軍寶座。香港男子A隊在四強不敵日本球會 Sanken.30 Club後，在季軍戰反勝澳洲，為港隊再添銅牌。



香港女子隊與中國湖南隊決賽碰頭，上半場港隊多次攻門不果，更被對手遠射得手，半場憑麥俐詩、楊斯惠及吳暐堯的入球追成3：5。「為什麼你們打球不會出聲？整個上半場都打得相當沉悶！現在是決賽，還輸兩分！」眼見港隊被對手反過來控制著節奏，中場休息時港隊教練趙錦文不禁激動怒吼，他的提醒終於喚起球員的爭勝慾望，港隊下半場積極逼搶打出多個快攻，造就麥俐詩化身「入球機器」，下半場個人攻入5球，協助港隊以10：7反敗為勝，贏得冠軍。



「上幾場自己發揮得不好，來到決賽真的很想贏，所以盡力游多一點。」下半場幾乎都是麥俐詩的身影，只見她拚命以高速推進，一次又一次將球送進網，6個入球創出她在這個賽事單場個人最佳。她說，決賽大爆發不是因為自己特別強，只是全隊的共同目標令她更有動力，「今年是我第六年參賽，上屆我們輸給湖南再次失落冠軍，今屆我們都說要把冠軍拿回來，很開心可以做得到。」



今屆香港男子隊派出A、B隊出戰，A隊在四強大戰來自日本的Sanken.30 Club，最終兩隊打成平手，互射5碼點球後港隊以11：12無緣晉級。第一節港隊憑隊長鄭希文連番外圍投射得手，做出「帽子戲法」，臨完半場前馮剛政近射破網，助香港A隊以6：4領先上半場。



換邊後，對手把握港隊體力下降的情況下，連續攻入兩球追成平手。最後兩分半鐘，對手繼續強攻，一度反超前，香港A隊由馮剛俊追成7：7。可惜對手在遠射擦柱破網再度領先，葉晉匡再次挺身而出，助香港A隊追和8：8 。賽事進入點球賽，港隊3次錯失機會，終以總比數11：12惜敗跌落季軍戰，以11：9反勝澳洲贏得銅牌，另外B隊則以第六名完成今屆賽事。



「氣勢很重要。男子隊對澳洲時太緊張，我不想女子隊都一樣，所以希望她們更加積極。」港隊主教練教練趙錦文賽後表示，希望港隊眾將可以上到寶貴一課：「女子隊今年實力較平均，有不少後起之秀加強板凳深度。不過男子隊就有點菁黃不接，因為後備球員很年輕，他們的經驗不足夠和其他隊友未有默契，所以我也不敢讓他們上陣太多，間接令主力打得更辛苦，希望他們在今次賽事可以吸收經驗。」



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