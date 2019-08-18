【人物誌】零蚊轉會諾域治　戴帽爭神射手

英超新季開打，大名射手如哈利卡尼、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、奧巴美揚全部腳風大順，其中曼城史達寧更加不得了，2場已入4球。但睇番依家個射手榜，唔係史達寧「獨」佔鰲頭，原來仲有諾域治迪姆普基！呢名芬蘭射手上季以自由身轉投「金絲雀」，於各項賽事一共射入34球；球隊去到英超踢咗2場，首先射爆利物浦大門、今輪鬥紐卡素更大演帽子戲法，成英超史上首個「新仔」首2場入到4球嘅球員。



迪姆普基今年29歲，係芬蘭近年其中一個頗有天份嘅射手，09年已曾加盟西維爾，並於11至13年轉投史浩克04，2季上陣37次射入8球，於翌年加盟蘇超些路迪。雖然26次出場射入7個聯賽入球，但最後迪姆普基依然被放棄，其後踢咗丹麥邦比4季。



到18年夏天，迪姆普基免費加盟英冠諾域治瘋狂爆Seed，聯賽入咗33球成「金絲雀」奪標升上英超功臣，加埋英聯盃射入1球，入夠34球認真誇張。迪姆普基雖然大大隻外表粗豪，但佢於門前唔係一味得個衝字，佢射術了得，去到英超所入4球全部用腳取得。首仗鬥利物浦，佢接應隊友傳送入楔時間啱啱好，第一時間射爆阿祖安卡斯迪路大門；剛啱鬥紐卡素仲犀利，第一球佢於禁區凌空抽入，第二球撥橫於罅中射近柱，第三球仲出埋左腳掃入，睇到呢名大舊佬射術有番咁上下。



話迪姆普基可以爭英超神射手，可能係癡人說夢，但諾域治雖然係升班球隊，但踢法進取好有娛樂性，一班攻擊球員亦好肯造波，組織能力唔曳，喺咁嘅踢法之下預計迪姆普基大把入波機會，全季埋單入波達雙位數唔係奇事。



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