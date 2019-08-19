直播節目中宣布收山　一代鐵閘A高告別

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前英格蘭國腳艾殊利高爾在足球節目中宣布，結束長達20年比賽生涯，下一站都諗好咗，就係仿傚前隊友林柏特，希望擔任教練。



A高年屆38歲，早已離開高水平賽事，近幾年在美職效力洛杉磯銀河，今年初加盟林柏特領軍嘅打比郡，協助球隊殺入升班附加賽決賽，可惜最後輸波，升班失敗，而佢亦決定收山。



A高表示：「我諗得好清楚，決定呢個時候收山，期待下一站，希望能夠擔任教練，依家我正在深造當中。」之前林柏特執教車路士時，曾傳過A高會加入教練團，但後來又冇咗件事。



A高於1999年在阿仙奴出道，之後轉投車路士，曾被譽為世界第一左閘，生涯中贏過3次英超、7次英足盃、1次歐聯、1次歐霸盃、1次英聯盃；國家隊方面代表英格蘭107次，踢過3世界盃及兩屆歐國盃。



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