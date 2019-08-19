車路士賽和狐狸　2戰1分林柏特愁爆

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英超首輪狂吞曼聯4蛋嘅車路士，周日主場鬥李斯特城只能賽和1比1，開季兩輪仍未取勝僅得1分，今仗車仔好表現僅維持半場，不但未能把握開局早段領先優勢一舉拿下賽事，下半場被扳平後更係立立亂，唔輸已算執身彩！



車路士周中雖失落歐超盃，但球隊表現回復舊觀，今仗回師英超早段亦能一鼓作氣，早段佔盡上風，更於7分鐘憑「林伯契仔」美臣蒙特把握李城守將尼迪迪失誤，衝前搶波單刀破網為藍戰士領先1比0。美臣蒙特其後再有入波機會，可惜頭槌太正被拒，此時車路士表現仍然正常，半場領先1比0。



賽事往後發展，車路士卻愈縮愈後，作出數個調動後，更被李斯特城大舉反擊，67分鐘尼迪迪將功犢罪，接應角球頭槌破網扳平1比1，之後李城有多次反超前機會，占士麥迪臣及占美華迪各有一次必入機會，但門前失機。



末段車路士散散哋，但李城又未能把握絕殺機會，車仔唔輸夠運，最終驚險執番1分，但球隊開季兩場不勝，首次回歸史丹福領軍嘅林柏特眉頭緊鎖，壓力愈來愈大。



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