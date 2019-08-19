首度主場領軍失威　林伯：踢咗25分鐘好波

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林柏特重返車路士執教持續頹勢，繼首仗吞曼聯4蛋、歐超盃12碼不敵利物浦後，首度重返史丹福橋出擊亦僅以1比1賽和李斯特城，令主場球迷失望，林柏特表示球隊僅踢25分鐘好波，佢希望球隊將好表現延長，而球員亦要更有個性。



英國傳媒評論，車路士今仗演出「虎頭蛇尾」，林柏特更仔細分析球隊表現：「我哋只踢出25分好波，初段演出係我想要嘅足球，但餘下時間逐漸走樣，球隊亦未有把握機會攻入第2球，到下半場，球隊失去賽事主導權。」



林柏特指出，球隊需要每位球員踢出個性：「我哋要更硬淨，球員有能力做得更好，搶佔先機，加強進攻之餘，亦時刻提防對方反擊，我亦討厭搵借口，周中歐超盃與利物浦激戰120分鐘，球員有點疲倦，但呢個唔係失分理由。」



對於首次以主帥身份重返史丹福橋球場，林柏特充滿感慨：「回到史丹福橋比賽，這種感覺實在太好了，這是我一直以來的夢想，亦是一個重要時刻，我希望更好完成工作，我哋一定可以做得更好。」車路士下周作客諾域治，唔知到時林柏特開到齋未？



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