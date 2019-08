唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



年輕就是本錢,年輕就是希望,曼聯經歷多年沉淪之後,今季將希望放在年輕球員身上,初步看來效果十分理想。



曼聯開咧戰4比0大破車路士,拉舒福特、安東尼馬迪爾、雲比沙卡及丹尼爾占士等新星表現相當相當搶眼,上仗曼聯正選11個球員平均年齡不足25歲,活力、衝勁、速度均一流,這股青春風暴實在令人期待。



今晚英超曼聯再迎極大考驗,作客狼隊將會很難踢,上季曼聯3戰狼隊1和2負,今場就看這班年輕紅魔,有沒有機會吐氣揚眉。



直播表



周一10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 阿特蘭大聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周二3:00am 英超 狼隊 Vs 曼聯

Now 621



