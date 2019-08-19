【有片】癲！馬體會新C朗獻驚世之作

嘩嘩嘩！西甲新C朗勁到癲呀！西甲勁旅馬德里體育會今夏以天價1.2億歐元從葡超賓菲加買入葡萄牙神童祖奧菲歷斯，呢位19歲小將尋晚為「床單軍」首次喺聯賽披甲，即刻以正選登場，仲要表現堅爆，其中下半場一次扭足半個球場一打三兼搏得12碼，勁有C朗影子。賽後互聯網勁多球迷狂讚馬體會買啱人，話佢哋領隊施蒙尼執到寶呀！



網友意見：



Shanetty：「所有嫌貴唔去嘗試簽祖奧菲歷斯嘅球隊依家一定後悔緊，呢個小子根本係超級巨星，睇佢踢波真係正到爆。」



Sid：「施蒙尼一定可以令佢潛質盡現，有個好教練真係好彩。」



Zach Lowy：「祖奧菲歷斯超精彩突破，根本就好似係美斯踢緊咁。」



Marcus：「依家去買祖奧菲歷斯將來拎金球獎，應該穩陣過買麥巴比喎。」



祖奧菲歷斯今場真係堅，不過佢搏番嚟個12碼，就畀隊友艾華路莫拉達糟蹋射失，好彩馬體會最後都贏基達菲1比0。更唔好彩係，呢位葡萄牙新金童今場波踢到68分鐘，仲因為一次爭頂落地唔好，搞到小腿受傷，被逼提早換走，希望佢傷勢唔嚴重，嚟緊繼續踢好波啦！



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