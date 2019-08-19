港超聯　香港飛馬國際米蘭青訓學院結盟

港超球隊香港飛馬周一（19日）假香港印度遊樂會舉行記者會，並宣布球會與香港國際米蘭青訓學院結盟成為合作伙伴，合作計劃包括派遣本地教練前往意大利於國際米蘭球會內學法外，同時安排由院方負責訓練香港飛馬U13青年隊，參與新一季由足總舉辦的青少年聯賽。另外，香港國際米蘭青訓學院亦落實以香港印度遊樂會為固定校址，為院方3至8歲的年幼學員提供主要訓練基地。



身兼香港飛馬及甲一籃球隊飛馬建龍主席朱耀中表示，希望雙方將來有更多合作計劃，為推動香港足運出一分力︰「我係籃球員出身，自細就鍾意運動，所以好明白青訓對運動員成長嘅重要性。國米學院喺印度遊樂會嘅新校址同我哋香港飛馬喺大球場嘅主場只係一街之隔，大家連選址嘅意向都不謀而合，所以希望嚟緊大家繼續有更多合作，一齊為香港體育界出一分力，希望可以達成香港隊喺2034年進身世界盃決賽周呢個目標。」



香港國際米蘭青訓學院行政總裁廖展立則透露，院方在落實固定校址後，將會安排U10、U11、U13等精英隊伍前來進行訓練，他指出青訓工作面臨其中一個大問題，就是訓練地點經常更換導致家長感到不便，因此期望在訓練場地逐漸統一後，對學員訓練質素亦有所幫助，並希望除了提供青訓外，亦會舉辦青少年比賽，以增加學員們比賽的機會。