【有片】超恐怖！土超門將被撞低後腦落地

超恐怖！勁驚嚇呀！日前一場土超大戰，由施華斯堡主場迎戰老牌勁旅比鍚達斯，場波打到上半場尾段出現驚人一幕。就係主隊門將森馬沙一次出迎，竟然同想搶點起腳嘅比鍚達斯前鋒保迪相撞，畀對手一個「膝撞」撞正心口，森馬沙即刻向後跌，後腦落地，場面勁恐怖。



本來森馬沙經一輪檢查後，都仲可以喺職員幫手之下扶離球場，打算再接受治理。點知行到場邊嘅森馬沙，仲同職員解釋情況期間，又突然昏迷倒地，嚇到全場球迷同雙方職球員，以為出事。好彩之後森馬沙被送院後，終於醒番，暫時應該冇生命危險。



場波最後由施華斯堡以3比0大勝，而佢哋賽後都發表聲明：「我哋門將森馬沙喺上半場尾段同對方球員保迪相撞，胸部上方同頭部都受到撞擊。醫院急症室對森馬沙進行咗詳細檢查同評估，確定佢傷勢未有危及性命嘅風險，現時球員情況良好。」施華斯仕嘅主席同董事局成員賽後後都有去醫院探森馬沙，再睇埋呢位29歲門將事後都好似神色唔錯，希望佢唔會有大礙啦！



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