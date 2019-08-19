【有片】16歲神童恐怖數據　隻手打爆PSG

16歲可以好好波，但如果要喺歐洲5大聯賽入面發光發熱，始終都係要等多2年，大佬你咁細個落到場，自己唔怯場都畀人撞死啦。但呢個小朋友，喺法甲已企穩正選，對住超班班霸巴黎聖日耳門中場一個踢晒，全場傳球成功率達98%，獲得3次成功攔截同1個助攻，幫雷恩反勝PSG2:1。記住佢個名---卡馬雲加。



眾所周知PSG喺法甲大晒，上季38場聯賽贏29場，但今季開季第2場就輸波。出齊基利安麥巴比、卡雲尼同迪馬利亞，加埋身價超過3億歐元，但前場就係冇波到，因為中場畀卡馬雲加玩晒。呢名於2002年11月出世嘅安哥拉細路，今場着住18號波衫正選上陣助攻助守，應傳則傳應帶則帶，極具侵略性之餘仲好識控制節奏，仲要佢唔係只踢擦鞋仔波，佢多次於中場快速向上推進，迫到PSG班球星要飛剷攔截，犯規先可以制止到佢。



到48分鐘，佢於中場附近望到隊友走位，傳過勁靚高波入禁區畀迪卡斯迪路頂入致勝入球，協助雷恩反勝PSG2:1，成為法甲有史以來，收獲助攻年紀最細球員（16歲9個月）。睇番佢全場數據，佢41次傳送98%成功，2次起腳埋門，1次危險傳送，3次傳高波全部成功，1次扭波成功，仲要獲得3次攔截，真係勁到黐線。



卡馬雲加舊年12月先簽人生首份正式球員合約，但去到依家已經勁到咁，相信都好快會畀超級球會睇中。以佢天份同實力，以及咁輕年紀，身價分分鐘已值5000萬歐元，唔知PSG會唔會出手呢？



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