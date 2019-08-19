軒達臣一個舉動　反映係利物浦真‧隊長！

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利物浦隊長佐敦軒達臣，不時被批評佢喺陣中作用唔大，又被攞嚟同謝拉特比較，話佢冇瓣夠神奇隊長咁犀利。但正所謂路遙知馬力，上季佢就帶領利物浦勇奪歐聯冠軍，剛啱仲捧埋歐超盃，唔少球迷都開始識到欣賞呢名紅軍隊長。



剛啱英超鬥修咸頓，利物浦本身領先緊2:0，點知於球賽尾段，門將阿祖安卡斯迪路無啦啦送禮被追番1粒，呢個時候領隊高普決定換神軒入場，用意當然係穩定軍心。佢入場後即刻不斷拍掌、指手劃腳指揮隊友點樣踢，最重要係佢立刻向戴緊隊長臂章嘅華基爾雲迪積克表示，自己唔需要戴番個臂章，大家應該集中注意力去場上。最終利物浦頂住壓力，贏2:1攞齊3分。



賽後唔少利迷激讚神軒，話佢何時何地都以球隊為先，自己係點都冇所謂，就係呢份無私同專注，已經顯示佢係利物浦真‧隊長；有利迷亦話，一個真隊長係唔需要用個臂章去話畀人聽係隊長，神軒就完全做到呢一點。



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