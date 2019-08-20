普巴宴客　累曼聯唔見兩分

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開季大勝嘅曼聯未能延續強勢，周二(20日)凌晨作客狼隊只能踢成1比1，各得1分，曼聯今仗未能取勝關鍵，就係保羅普巴於下半場射失12碼，佢宴客後雙手抱頭好懊惱，完場後再用波衫笠頭，可能佢自己都覺得，今場愧對球迷。



作客狼隊重來唔易應付，開賽初段小將丹尼爾占士便因一次懷疑插水，自此全場被主隊球迷針對柴台，令佢發揮都受影響。曼聯屬於主動一方，27分鐘一次快攻，連格送交拉舒福特，再妙傳安東尼馬迪爾入楔勁射破網，協助紅魔早段領先。



狼隊下半場初段大反擊，曼聯防線受壓，55分鐘狼隊一次持續數分鐘攻勢，曼聯遲遲未能解圍，終被對方把握一次角球機會，魯賓尼維斯禁區頂一腳世界波右上角楣底死角入網，門將迪基亞飛盡都撲唔到，狼隊扳平1比1。



一直有離心嘅普巴原本可以做贏波英雄，68分鐘佢博得12碼，如果由拉舒福特操刀可能效果較好，但普巴選擇自己射，結果被對方門將魯爾柏迪斯奧捉到路救出，曼聯錯失再度領先機會，之後雙方再無入球，最終1比1打成平手，曼聯未能全取3分，普巴責任好大。



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