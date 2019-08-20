普巴爭射又宴客　名宿魔粉鬧爆

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曼聯中場保羅普巴今仗對狼隊射失12碼，原來係佢2015年至今第5次宴客，當中4次在過去12個月內發生，但普巴仲唔知衰繼續爭射，有鏡頭影到佢射前曾與拉舒福特商量，最後決定自己操刀，結果連累曼聯賽和狼隊1比1，錯失贏波機會。



有統計顯示，普巴係近兩季主射12碼最多嘅英超球員，總共11次操刀，但僅射入7球，4球宴客，包括今場狼隊，以及上季愛華頓、修咸頓及般尼3場，命中率只有63%，算係好低。



《bet365》統計，自2015年以來，普巴總共主射15次12碼，共5次射失，但計算拉舒福特2015年出道以來，共主射6次12碼，6球全部射入，包括今季聯賽首仗擊敗車路士一戰射入首個入球，好明顯福仔先係曼聯嘅12碼首席懀子手，唔係普巴。



名宿連尼加評論時指出：「令人匪夷所思，上場拉舒福特射入12碼，但今場變成普巴操刀，仲要射唔入，真係令人搲爆頭。」



另一名宿加利尼維爾亦表示：「點解要喺球場上討論邊個主射？我好唔鍾意咁樣，要知道普巴過去12個月射失4球，而拉舒福特剛在上仗射入過12碼，好遺憾在球場曼聯並無領袖。」亦有球迷稱：「究竟邊個允許普巴主射呢個12碼？簡直亂來。」



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