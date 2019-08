【歐聯】阿積士踢爭氣波有鑊氣

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



今日焦點放於歐聯外圍賽,上屆踢出水準的阿積士作客對塞浦路斯一哥尼科西亞,上屆歐聯打入4強的阿積士,陣中好波之人賣得就賣,法蘭基迪莊轉投巴塞,馬菲斯迪歷特加盟祖記,煎皮拆骨之下,阿積士上輪兩回合計只以5比4險勝PAOK過關。



幸好箭頭杜辛泰迪腳風不俗,上場歐聯外圍賽梅開二度,相信球隊會打醒十二分精神,避免分組賽止步,尼科西亞上輪兩回合計3比2淘汰水平一般的卡拉巴克。



塞浦路斯聯賽未展開,因此尼科西亞球員狀態普通,今場不敢看好,捧阿積士讓球客勝。



名家:散紙傑



直播表



周三3:00am 歐聯 尼科西亞 Vs 阿積士

無綫 myTV Gold 303;Now 643;有線656、616台



周三3:00am 歐聯 克盧日 Vs 布拉格斯拉維亞

Now 645;有線662、602台



周三3:00am 歐聯 寧斯 Vs 布魯日

Now 644;有線604、603台



