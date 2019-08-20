【東體爭議】曼聯用連格做正選　等如打少個

曼聯除咗保羅普巴令球迷又愛又恨，進攻中場連格都係一個充滿爭議嘅人物，呢位英格蘭國腳開咧2場波都係正選，「紅魔鬼」同英格蘭國家隊都對呢位26歲球星寄以厚望，不過同時有唔少球迷質疑連格「唔夠班」，尤其佢交出嘅數據真係幾肉酸！



據Opta數據顯示，連格對上一次喺英超錄得入波或者助攻，已經係2018年12月嘅事，8個月以來喺入球、助攻呢兩項進攻關鍵統計都係「零」，期間佢一共踢咗14場聯賽。更加得人驚係，除咗2018年12月嘅4入波2助攻「高峰」，再對上嗰7個月(2018年5月至11月)同樣都係英超0入波0助攻，即係過去16個月內，連格有15個月(當中有4個月為休季)都係食白果。



連格嘅突破能力、後上插入都唔錯，不過最後一腳往往失之交臂，而且佢已經26歲，但定位仍然模糊，一時出任10號位、一時充當翼鋒，或者佢更加適合擔當第2梯隊嘅「通天老倌」，做球隊主力就免啦！



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