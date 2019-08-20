曾與大帝並肩作戰　前騎士主帥患怪病隨時癱

美媒報道，曾獲選為歐洲最佳教練的前NBA騎士主帥比列(David Blatt)，被診斷患上多發性硬化症，而比列在希臘著名籃球球會奧林匹亞科斯官網亦發出聲明，指幾個月前確診，但他強調會繼續教練工作。



60歲的比列在聲明中指出，是發覺自己的身體有不適現象，如疲勞、腿部無力，還有出現平衡問題。但他目前仍堅持教練工作：「我是一個教練，我的工作就是帶領、教導、激勵很多人，就算無法靈活或無法活動，都不會影響我這些事的能力。」



多發性硬化症(multiple sclerosis)屬於嚴重的疾病，是一種脫髓鞘性神經病變，具體成因不明，它會攻擊人的中樞神經系統，嚴重可能會造成視覺障礙，甚至失明，泌尿系統及消化系統功能紊亂，性功能失調，肢體運動及感覺功能減退或喪失，大腦失調，包括肢體癱瘓等。患者的預期壽命較一般人少5至10年。



比列是歐洲名帥，於2014至2016年執教騎士，當時原本是想重建騎士，但隨後（2015）勒邦占士回歸騎士，比列受到奪冠軍壓力，他在執教的首個賽季，騎士贏得東岸總冠軍，並打入總決賽，但其後2016年被炒，由助教接手，後來騎士成功奪得總冠軍。





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