【東體爭議】巴舒亞伊又入2粒　林伯點揀？

車路士今季開局唔多順利，新帥林柏特帶隊頭3場波都贏唔到，正前鋒位置就成為其中一個爭議地方。林柏特目前視英格蘭小將譚美阿巴謙為首席箭頭，呢位21歲新星潛質優厚，上季英冠狂入26球，不過英超始終係另一個世界，譚美阿巴謙仍然未證明自己可以成為豪門首選，林柏特對佢嘅信任冒險成份極高。



論卡士，法國世界盃冠軍前鋒基奧特無疑係車仔陣中最高，但就快33歲嘅佢喺英超從來唔係「多產型」射手，作為傳統柱躉式前鋒無疑係一流，但同時需要另一位射手或者擅長入波嘅翼鋒合作，車路士放走夏薩特之後似乎又冇呢種球員。



至於同樣外借回歸嘅比利時前鋒巴舒亞伊，似乎係最有「射手格」嘅一個，佢加盟車路士前曾經喺馬賽單季(15/16球季)取得17個聯賽入球，可惜近年不斷外借導致狀態飄忽，而且林柏特對佢亦唔太信任，頭3場比賽連大軍名單都冇份。不過，巴舒亞伊周二(20號)喺U23賽事為車路士上陣即入2粒，林柏特亦有入場觀戰，唔知會唔會對佢另眼相看呢？



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。